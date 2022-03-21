В Україні водіям заборонили відеореєстратори на час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Україні водіям заборонили відеореєстратори на час війни. Застереження діє для всіх регіонів України, інформує УНН з посиланням на Укравтодор.
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Рішення ухвалили для уникнення розголошення інформації, яка може допомогти ворожій армії.
Нове правило стосується реєстраторів в авто- та мототранспорті.
Заборонено фото та відеозйомку:
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- доріг загального користування;
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- об'єктів загального призначення;
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- об'єктів інфраструктури;
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- блокпостів, укріплень;
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- розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.
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Додамо
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк звернувся до українських високопосадовців з проханням не розповідати про постачання зброї та контрнаступи українських військових.