В Україні водіям заборонили відеореєстратори на час війни

Деталі

Рішення ухвалили для уникнення розголошення інформації, яка може допомогти ворожій армії.

Нове правило стосується реєстраторів в авто- та мототранспорті.

Заборонено фото та відеозйомку:



доріг загального користування;



об'єктів загального призначення;



об'єктів інфраструктури;



блокпостів, укріплень;



розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.



Додамо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк звернувся до українських високопосадовців з проханням не розповідати про постачання зброї та контрнаступи українських військових.