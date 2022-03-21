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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51438 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 102738 перегляди

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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 183908 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 178042 перегляди

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В Україні водіям заборонили відеореєстратори на час війни

В Україні водіям заборонили відеореєстратори на час війни

Київ • УНН

 • 122080 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. В Україні водіям заборонили відеореєстратори на час війни. Застереження діє для всіх регіонів України, інформує УНН з посиланням на Укравтодор.

Деталі

Рішення ухвалили для уникнення розголошення інформації, яка може допомогти ворожій армії.

Нове правило стосується реєстраторів в авто- та мототранспорті.

Заборонено фото та відеозйомку:

  • доріг загального користування;
  • об'єктів загального призначення;
  • об'єктів інфраструктури;
  • блокпостів, укріплень;
  • розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Додамо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк звернувся до українських високопосадовців з проханням не розповідати про постачання зброї та контрнаступи українських військових.

Українські Національні Новини

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