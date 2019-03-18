В Украине от осложнений кори умер 9-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Ровенской области от осложнений кори умерла 9-летняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
"16 марта от осложнений кори умерла 9-летняя девочка в Ровенской области", - говорится в сообщении.
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По данным Минздрава, с начала года от осложнений кори умерло одиннадцать человек.
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Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области из-за кори закрыли школу.
Напомним, что с начала года корью заболели более 28,5 тыс. украинцев.