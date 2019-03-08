В Естонії з початку року зареєстрували дев'ять випадків кору

"За даними Департаменту здоров'я в цьому році в Естонії за два місяці зареєстрували вже дев'ять випадків захворювання на кір. Причина - стає все більш поширеним відмова від вакцинації", - йдеться в повідомленні.



В минулому році в європейському регіоні потроїлася кількість захворювань на кір. Всього зареєстрували 82 000 випадків. Померли 72 людини.



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Нагадаємо, кількість хворих невпинно росте у порівнянні з минулими роками. Польські експерти наголошують, що число захворювань на кір буде збільшуватися, якщо надалі батьки відмовлятимуться робити щеплення своїм дітям.