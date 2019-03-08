В Эстонии с начала года зарегистрировали девять случаев кори
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. По данным Департамента здоровья в этом году в Эстонии за два месяца зарегистрировали уже девять случаев заболевания корью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
"По данным Департамента здоровья в этом году в Эстонии за два месяца зарегистрировали уже девять случаев заболевания корью. Причина - становится все более распространенным отказ от вакцинации", - говорится в сообщении.
В прошлом году в европейском регионе утроилось количество заболеваний корью. Всего зарегистрировали 82 000 случаев. Умерли 72 человека.
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Напомним, количество больных неуклонно растет по сравнению с прошлыми годами. Польские эксперты отмечают, что число заболеваний корью будет увеличиваться, если в дальнейшем родители будет отказываться делать прививки своим детям.