В Эстонии с начала года зарегистрировали девять случаев кори

"По данным Департамента здоровья в этом году в Эстонии за два месяца зарегистрировали уже девять случаев заболевания корью. Причина - становится все более распространенным отказ от вакцинации", - говорится в сообщении.



В прошлом году в европейском регионе утроилось количество заболеваний корью. Всего зарегистрировали 82 000 случаев. Умерли 72 человека.



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Напомним, количество больных неуклонно растет по сравнению с прошлыми годами. Польские эксперты отмечают, что число заболеваний корью будет увеличиваться, если в дальнейшем родители будет отказываться делать прививки своим детям.