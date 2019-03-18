В Україні від ускладнень кору померла 9-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Рівненській області від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.
"16 березня від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка в Рівненській області", - йдеться в повідомленні.
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За даними МОЗ, з початку року від ускладнень кору померло одинадцять людей.
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Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області через кір закрили школу.
Нагадаємо, що з початку року на кір захворіли понад 28,5 тис. українців.