На запорізькому "Укрграфіті" зареєстрований спалах кору

Протягом останнього тижня лютого було зареєстровано 2 випадки спалаху кору - так, у Мелітопольскому районі був побутовий спалах із 4 хворими, а у Запоріжжі - спалах на підприємстві "Укрграфіт", що призвів до 6 захворілих.

Найбільше випадків захворювань зареєстровано у Запоріжжі (178 хворих), Мелітополі (45 хворих), Енергодарі (27 хворих) та Бердянську (18 хворих).

За останній тиждень лютого більшість випадків захворювання прийшлось саме на Запоріжжя - з 21 по 27 число в місті захворіло 32 людини. Ще 24 людини захворіли по інших населених пунктах.

У менших населених пунктах значно нижчі показники. По районах найбільше всього захворювань на кір у Запорізькому (16 хворих), Вільнянському (13 хворих) та Якимівському. У інших районах зареєстровано від 1 до 8 хворих.

Раніше УНН повідомляв, що з 28 грудня 2018 р. до 1 березня 2019 р. на кір в Україні захворіло більше 25 тис. людей.

Нагадаємо, Україна стала світовим лідером за захворюваністю на кір, випереджаючи Філіппіни, Бразилію, Ємен та Венесуелу.