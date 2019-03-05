На запорожском "Укрграфите" зарегистрирована вспышка кори
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Запорожской области по состоянию на конец февраля зарегистрированы две вспышки кори и 337 больных, среди которых 103 - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.
В течение последней недели февраля было зарегистрировано 2 случая вспышки кори - так, в Мелитопольском районе произошла бытовой вспышка с 4 больными, а в Запорожье - вспышка на предприятии "Укрграфит", что привело к 6 заболевшим.
Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в Запорожье (178 больных), Мелитополе (45 больных), Энергодаре (27 больных) и Бердянске (18 больных).
За последнюю неделю февраля большинство случаев заболевания пришлось именно на Запорожье - с 21 по 27 число в городе заболело 32 человека. Еще 24 человека заболели по другим населенным пунктам.
В меньших населенных пунктах значительно более низкие показатели. По районам больше всего заболеваний корью в Запорожском (16 больных), Вольнянском (13 больных) и Акимовском. В других районах зарегистрировано от 1 до 8 больных.
Ранее УНН сообщал, что с 28 декабря 2018 до 1 марта 2019 корью в Украине заболело более 25 тыс. человек.
Напомним, Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью, опережая Филиппины, Бразилию, Йемен и Венесуэлу.