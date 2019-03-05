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На запорожском "Укрграфите" зарегистрирована вспышка кори

На запорожском "Укрграфите" зарегистрирована вспышка кори

Киев  •  УНН

 • 13298 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В Запорожской области по состоянию на конец февраля зарегистрированы две вспышки кори и 337 больных, среди которых 103 - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

В течение последней недели февраля было зарегистрировано 2 случая вспышки кори - так, в Мелитопольском районе произошла бытовой вспышка с 4 больными, а в Запорожье - вспышка на предприятии "Укрграфит", что привело к 6 заболевшим.

Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в Запорожье (178 больных), Мелитополе (45 больных), Энергодаре (27 больных) и Бердянске (18 больных).

За последнюю неделю февраля большинство случаев заболевания пришлось именно на Запорожье - с 21 по 27 число в городе заболело 32 человека. Еще 24 человека заболели по другим населенным пунктам.

В меньших населенных пунктах значительно более низкие показатели. По районам больше всего заболеваний корью в Запорожском (16 больных), Вольнянском (13 больных) и Акимовском. В других районах зарегистрировано от 1 до 8 больных.

Ранее УНН сообщал, что с 28 декабря 2018 до 1 марта 2019 корью в Украине заболело более 25 тыс. человек.

Напомним, Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью, опережая Филиппины, Бразилию, Йемен и Венесуэлу.

Украинские Национальные Новости

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