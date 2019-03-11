На кір з початку року захворіли понад 28,5 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На кір з 28 грудня 2018 року до 8 березня цього року в Україні захворіли 28 тисяч 686 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на оновлені у понеділок дані Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
“У період із 28 грудня 2018 р. до 8 березня 2019 р. на кір в Україні захворіло 28 686 людей — 12 799 дорослих і 15 877 дітей. Найвищі показники захворюваності — у Львівській (загалом 4 201 людина: 1 377 дорослих та 2 824 дітей), Вінницькій (2 541: 1 100 дорослих та 1 441 дитина), Рівненській (2 428: 857 дорослих та 1 571 дитина), Хмельницькій (2 187: 1 152 дорослих та 1 035 дітей) областях і м. Київ (2 526 людей: 1 421 дорослі та 1 105 дітей)”, — у повідомленні.
За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 10-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 235 людей — 1 052 дорослих і 1 183 дитини.
З початку року від ускладнень кору померло 10 людей.
Як повідомляв УНН, з початку поточного року в Україні вже померло вже десятеро людей, серед яких три дитини.
Нагадаємо, на Харківщині знову зростає захворюваність на кір.