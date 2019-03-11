На кір з початку року захворіли понад 28,5 тис. українців

КИЇВ. 11 березня. УНН. На кір з 28 грудня 2018 року до 8 березня цього року в Україні захворіли 28 тисяч 686 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на оновлені у понеділок дані Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.