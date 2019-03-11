На Харківщині знову зростає захворюваність на кір
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. За минулий тиждень захворюваність на кір зросла на 10,6%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України.
“Епідемічна ситуація характеризується як неблагополучна. Рівень захворюваності є високим. За 10 тиждень у порівнянні з 9 тижнем 2019 року захворюваність на кір зросла на 10,6%. Зареєстровано 125 хворих, з них дітей — 32 (25,6%). Серед мешканців м. Харкова — 81 випадок, Харківського району — 21, Первомайського — 6, Валківського — 5, м. Люботин — 3, Зміївського, Золочівського та Нововодолазького — по 2, Вовчанського, Сахновщинського та Шевченківського — по одному”, — йдеться у повідомленні.
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З початку року станом на 06.03.2019 зареєстровано 1017 хворих. Переважна більшість захворілих — дорослі (703 особи), питома вага дітей — 44,7% (314 осіб).
Діагноз кору підтверджено лабораторно у 143 хворих (14,1%). Госпіталізовано 764 хворих.
За даними лабораторного центру, летальні випадки не реєструвались.
Нагадаємо, З початку поточного року в Україні вже померло вже десятеро людей, серед яких три дитини.