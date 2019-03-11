В Харьковской области снова растет заболеваемость корью
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. За прошедшую неделю заболеваемость корью выросла на 10,6%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
"Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная. Уровень заболеваемости высок. За 10 неделю по сравнению с 9 неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 10,6%. Зарегистрировано 125 больных, из них детей - 32 (25,6%). Среди жителей г. Харькова - 81 случай, Харьковского района - 21 Первомайского - 6, Валковского - 5, м. Люботин - 3, Змиевского, Золочевского и Нововодолажского - по 2, Волчанского, Сахновщинского и Шевченковского - по одному", - говорится в сообщении.
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С начала года по состоянию на 06.03.2019 зарегистрировано 1017 больных. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (703 человека), удельный вес детей - 44,7% (314 человек).
Диагноз кори подтвержден лабораторно у 143 больных (14,1%). Госпитализированы 764 больных.
По данным лабораторного центра, летальные случаи не регистрировались.
Напомним, с начала текущего года в Украине умерло уже десять человек, среди которых трое детей.