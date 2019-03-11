Корью с начала года заболели более 28,5 тыс. украинцев

"В период с 28 декабря 2018 до 8 марта 2019 корью в Украине заболело 28686 человек - 12799 взрослых и 15877 детей. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 4201 человек: 1377 взрослых и 2824 детей), Винницкой (2541: 1100 взрослых и 1441 ребенок), Ровенской (2428: 857 взрослых и 1571 ребенок), Хмельницкой ( 2187: 1152 взрослых и 1035 детей) областях и г.. Киев (2526 человек: 1421 взрослых и 1105 детей)", - в сообщении.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 10-й недели 2019 корью заболели 2235 человек - 1052 взрослых и 1183 ребенка.

С начала года от осложнений кори умерло 10 человек.

Как сообщал УНН, с начала текущего года в Украине уже умерло уже десять человек, среди которых трое детей.

Напомним, в Харьковской области снова растет заболеваемость корью.



