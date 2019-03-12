В Івано-Франківській області через кір закрили школу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Болехові Івано-Франківської області призупинили освітній процес у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 на чотири дні через захворюваність на кір. Про це повідомляє УНН із посиланням на Болехівськю міськю раду.
“Болехівська міська рада вирішила призупинити освітній процес у Болехівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з 12 березня 2019 року до 15 березня 2019 року включно у зв’язку з ускладненням ситуації щодо захворювання на кір; обмежити проведення культурно-масових, розважальних та спортивних масових заходів в організованих колективах; забезпечити контроль за станом відвідування учнів, за відсутності 20% учнів від загальної їх кількості”, — йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що в школі, станом на 11 березня, відсутні 104 дитини з них 51 школяр — захворювання на кір, 25 школярів — з підозрою захворювання на кір, 28 школярів — інші причини, в т.ч. захворювання на ГРВІ.
Нагадаємо, на кір з 28 грудня 2018 року до 8 березня цього року в Україні захворіли 28 тисяч 686 людини.