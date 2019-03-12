В Ивано-Франковской области из-за кори закрыли школу

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В Болехове Ивано-Франковской области приостановили образовательный процесс в ООШ I-III ст. № 2 на четыре дня из-за заболеваемости корью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Болеховской городской совет.

"Болеховская городской совет решил приостановить образовательный процесс в Болеховской ООШ I-III ст. № 2 с 12 марта 2019 до 15 марта 2019 года включительно в связи с осложнением ситуации по заболеванию корью; ограничить проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных массовых мероприятий в организованных коллективах; обеспечить контроль за состоянием посещения учеников, при отсутствии 20% учащихся от общего количества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в школе, по состоянию на 11 марта, отсутствуют 104 ребенка из них 51 школьник - заболевания корью, 25 школьников - с подозрением на заболевание корью, 28 школьников - другие причины, в т.ч. заболевания ОРВИ.

Напомним, корью с 28 декабря 2018 года по 8 марта этого года в Украине заболели 28 000 686 человека.

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