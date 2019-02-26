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В Украине успешно прошли испытания модернизированного беспилотника Spectator-М1

В Украине успешно прошли испытания модернизированного беспилотника Spectator-М1

Киев  •  УНН

 • 9968 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который был создан ОАО "Меридиан" им. С.П Королева", входящая в состав ГК" Укроборонпром ", успешно прошел государственные испытания, которые проходили на одном из военных полигонов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укроборонпром".

Модернизированный беспилотник получил новый тепловизор, совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

В ходе испытаний с участием представителей Минобороны, Spectator-М1 выполнил задание, максимально приближенные к боевым. В частности, была проверена способность беспилотника выполнять задачи во время активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас планируется включение Spectator-М1 в государственный оборонный заказ.

"БПЛА был создан в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института, которые подтвердили свою высокую квалификацию. Кроме того, нашим предприятием было принято на работу ряд специалистов, которые помогли создать все технологические линии, специальные лаборатории, вывести формулы. Это позволило нам приступить к производству", - рассказал Олег Присяжнюк, директор НТЦ ОАО "Меридиан" им. С.П Королева ".

Первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году. В украинской армии он прошел подконтрольную эксплуатацию, а пограничники, благодаря этим беспилотникам, удалось практически полностью закрыть украинским границу.

Достигнутые характеристики позволяют Spectator летать почти бесшумно. Учитывая его малые размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника.

Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км / ч, скорость, при которой выполняется задание - 70 км / ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Напомним, американский беспилотный самолет разведчик RQ-4B-30 Global Hawk совершает полет вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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