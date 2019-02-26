В Україні успішно пройшли випробування модернізованого безпілотника Spectator-М1

ukru
23 березня, 12:58 • 163514 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 418340 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 410842 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 397496 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 403606 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 298790 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247862 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 482010 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175098 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 413387 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
61 %
755 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 285988 перегляди
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 134586 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 223521 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 272617 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 141768 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 400551 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 482010 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 413388 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 368202 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 317391 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158721 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155871 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156906 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151485 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 155182 перегляди
Актуальне
В Україні успішно пройшли випробування модернізованого безпілотника Spectator-М1

В Україні успішно пройшли випробування модернізованого безпілотника Spectator-М1

Київ • УНН

 • 9968 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Модернізований та вдосконалений безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1, який був створений ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно пройшов державні випробування, які проходили на одному з військових полігонів Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укроборонпром".

Модернізований безпілотник отримав новий тепловізор, досконалішу станцію управління, а також зменшену вагу, що дозволяє йому знаходитись у повітрі більше часу.

У ході випробувань за участю представників Міноборони, Spectator-М1 виконав завдання, максимально приближені до бойових. Зокрема, була перевірена здатність безпілотника виконувати завдання під час активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби. Наразі планується включення Spectator-М1 до Державного оборонного замовлення.

"БПЛА було створено у співпраці з фахівцями Київського політехнічного інституту, які підтвердили свою високу кваліфікацію. Крім того, нашим підприємством було прийнято на роботу ряд спеціалістів, які допомогли створити всі технологічні лінії, спеціальні лабораторії, вивести формули. Це дозволило нам приступити до виробництва", – розповів Олег Присяжнюк, директор НТЦ ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова".

Перші безпілотні комплекси Spectator для Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України були поставлені ще у 2015 році. В українському війську він пройшов підконтрольну експлуатацію, а прикордонники, завдяки цим безпілотникам, вдалося практично повністю закрити українським кордон.

Досягнуті характеристики дозволяють Spectator літати майже безшумно. Враховуючи його малі розміри, спеціально підібраний колір фюзеляжу, а також малу ефективну площу розсіювання, він залишається непомітним для противника.

Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3 600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год, швидкість, при якій виконується завдання – 70 км/год. В повітрі безпілотник може знаходитися понад дві години. Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км.

Нагадаємо, американський безпілотний літак розвідник RQ-4B-30 Global Hawk здійснює політ вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.74
Bitcoin
$86,076.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,057.50
Ethereum
$2,006.00