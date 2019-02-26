В Україні успішно пройшли випробування модернізованого безпілотника Spectator-М1

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Модернізований та вдосконалений безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1, який був створений ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно пройшов державні випробування, які проходили на одному з військових полігонів Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укроборонпром".