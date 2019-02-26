В Україні успішно пройшли випробування модернізованого безпілотника Spectator-М1
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Модернізований та вдосконалений безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1, який був створений ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно пройшов державні випробування, які проходили на одному з військових полігонів Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укроборонпром".
Модернізований безпілотник отримав новий тепловізор, досконалішу станцію управління, а також зменшену вагу, що дозволяє йому знаходитись у повітрі більше часу.
У ході випробувань за участю представників Міноборони, Spectator-М1 виконав завдання, максимально приближені до бойових. Зокрема, була перевірена здатність безпілотника виконувати завдання під час активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби. Наразі планується включення Spectator-М1 до Державного оборонного замовлення.
"БПЛА було створено у співпраці з фахівцями Київського політехнічного інституту, які підтвердили свою високу кваліфікацію. Крім того, нашим підприємством було прийнято на роботу ряд спеціалістів, які допомогли створити всі технологічні лінії, спеціальні лабораторії, вивести формули. Це дозволило нам приступити до виробництва", – розповів Олег Присяжнюк, директор НТЦ ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова".
Перші безпілотні комплекси Spectator для Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України були поставлені ще у 2015 році. В українському війську він пройшов підконтрольну експлуатацію, а прикордонники, завдяки цим безпілотникам, вдалося практично повністю закрити українським кордон.
Досягнуті характеристики дозволяють Spectator літати майже безшумно. Враховуючи його малі розміри, спеціально підібраний колір фюзеляжу, а також малу ефективну площу розсіювання, він залишається непомітним для противника.
Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3 600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год, швидкість, при якій виконується завдання – 70 км/год. В повітрі безпілотник може знаходитися понад дві години. Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км.
Нагадаємо, американський безпілотний літак розвідник RQ-4B-30 Global Hawk здійснює політ вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.