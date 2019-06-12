В Украине замедлилось подорожание мебели и лекарств

"Замедлился подорожание непродовольственных товаров (до 2.2% г / г) в результате сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке. В частности, низкими темпами росли цены на одежду и обувь, мебель, фармацевтическую продукцию, транспортные средства, товары для личного ухода", - сообщили в НБУ .

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Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .



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