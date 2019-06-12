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В Україні уповільнилось подорожчання меблів та ліків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Базова інфляція у травні залишилася на рівні 7,4% у річному вимірі. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ. 

В Україні уповільнилось подорожчання меблів та ліків

"Уповільнилося подорожчання непродовольчих товарів (до 2.2% р/р) внаслідок збереження сприятливої ситуації на валютному ринку. Зокрема, нижчими темпами зростали ціни на одяг та взуття, меблі, фармацевтичну продукцію, транспортні засоби, товари для особистого догляду", - повідомили у НБУ. 

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Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.

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