В Украине сегодня потеплеет до 33 градусов

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 23801 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 44854 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 62629 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116793 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110071 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136749 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144381 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130115 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131299 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В Украине сегодня потеплеет до 33 градусов

В Украине сегодня потеплеет до 33 градусов

Киев  •  УНН

 • 11106 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Украине в пятницу, 31 мая, будет по-летнему тепло - воздух местами прогреется до 33 градусов тепла. В большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях дожди, на остальной территории - без осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"31 мая в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Ветер северный (на востоке страны юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных и Винницкой областях 23-28°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь.

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