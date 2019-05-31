В Украине сегодня потеплеет до 33 градусов

"31 мая в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Ветер северный (на востоке страны юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных и Винницкой областях 23-28°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь.