В Україні сьогодні потепліє до 33 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В Україні у п'ятницю, 31 травня, буде по-літньому тепло - повітря місцями прогріється до 33 градусів тепла. У більшості західних, північних, центральних та Одеській областях дощі, на решті території - без опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"31 травня у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер північний (на сході країни південно-східний), 5-10 м/с.
Температура у західних областях вночі 9-14°, вдень 18-23°; на решті території вночі 13-18°, вдень 28-33°, у північних та Вінницькій областях 23-28°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на червень.