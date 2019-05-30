Синоптики дали прогноз погоди на червень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Середня місячна температура у червні цього року в Україні прогнозується на рівні від 18° до 22°, тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Середня місячна температура передбачається 18-22°, в гірських районах 14-16°, що на 1-2° вище середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, що у більшості західних областей менше за норму, на решті території в межах середніх багаторічних значень.
За даними синоптиків, у червні загалом середня місячна температура повітря становить 16-21°, в гірських районах 9-15°.
Абсолютний максимум температури - 32-39°, в гірських районах 21-33°; абсолютний мінімум - 0-7° тепла, в горах та в окремих районах північних, східних, Рівненській та Дніпропетровській областях 1-3° морозу, на високогір'ї Карпат - до 5° морозу.
Середня місячна кількість опадів 44-95 мм, на півдні місцями 33-42 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та Хмельниччині 96-187 мм.
Нагадаємо, незважаючи на те, що дощі і наступного тижня знижуватимуть концентрації алергенного пилку у повітрі, ризик виникнення симптомів полінозу оцінюється як високий.