Синоптики дали прогноз погоди на червень

КИЇВ. 30 травня. УНН. Середня місячна температура у червні цього року в Україні прогнозується на рівні від 18° до 22°, тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.