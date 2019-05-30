Українців попередили про спалах алергії

ukru
17:51 • 25134 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 60219 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 68448 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 68263 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 55673 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 90548 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148033 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166398 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153852 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 237894 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
56 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 56375 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 66779 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 69595 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 61423 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 39688 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 155120 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 237896 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 202840 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 188037 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 154972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 31327 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 31260 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 56375 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 34557 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 71446 перегляди
Актуальне
Українців попередили про спалах алергії

Українців попередили про спалах алергії

Київ • УНН

 • 23441 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Незважаючи на те, що дощі і наступного тижня знижуватимуть концентрації алергенного пилку у повітрі, ризик виникнення симптомів полінозу оцінюється як високий. Особливо – у східному регіоні України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

Після опадів, які прогнозують майже по всій країні, ризик алергії знижуватиметься до помірних значень.

А в Україні, окрім пилку злаків, у повітрі у низьких концентраціях реєструватимуться пилкові зерна рослин родини амарантових (лобода, щир), подорожника та щавлю. Алергенність пилку усіх цих категорій рослин вважається помірною. За даними молекулярної діагностики, до кожного з цих алергенів в Україні чутливі від 3 до 5 % сенсибілізованих осіб.

У низьких та помірних концентраціях у повітрі спостерігатиметься пилок настінниці. За даними молекулярної діагностики, на пилкові зерна цієї рослини реагують майже 5% хворих на поліноз українців. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алерголог розповіла, як підготуватися до сезонної алергії

Пилкові зерна грецького горіха, до яких чутливі 5,5% хворих на сезонну алергію в Україні, будуть поодинокими.

А от пилок липи, яка також починає цвісти в Україні, майже не має клінічного значення: його алергенність оцінюється в одиницю за п’ятибальною шкалою. До того ж, концентрації цього пилку у повітрі невисокі, адже липа, на відміну від більшості рослин-алергенів, запилюється комахами і має клейкий, нелетючий пилок.

За тієї ж самої причини безпечна для чутливих осіб і біла акація, яку правильно називати робінією. Алергенність пилку цієї рослини вважається дуже низькою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У жінки виявили алергію після сексу

А от пилок рослин родин гречкові та хрестоцвіті, які цвітуть просто у вас під ногами, неалергенний. Є безпечним для хворих на поліноз і великі пилкові зерна сосен та ялин, концентрація яких буде помірною.

Проте, саме під час опадів ризик виникнення симптомів може зростати. Адже дощі якраз вимивають із повітря пилок та збільшують концентрацію аскоспор, які також мають алергенні властивості. Знизиться ризик алергії зразу після дощу, коли пилок осяде на землю.

Однак, у вологу погоду у повітрі зростає кількість алергенної альтернарії, концентрації якої будуть помірними. У атмосфері реєструватимуться й спори епікоккуму, копрінусу, сажкових та іржавинних грибів.

Як повідомляв УНН, освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,172.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.96