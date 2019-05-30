Українців попередили про спалах алергії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Незважаючи на те, що дощі і наступного тижня знижуватимуть концентрації алергенного пилку у повітрі, ризик виникнення симптомів полінозу оцінюється як високий. Особливо – у східному регіоні України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
Після опадів, які прогнозують майже по всій країні, ризик алергії знижуватиметься до помірних значень.
А в Україні, окрім пилку злаків, у повітрі у низьких концентраціях реєструватимуться пилкові зерна рослин родини амарантових (лобода, щир), подорожника та щавлю. Алергенність пилку усіх цих категорій рослин вважається помірною. За даними молекулярної діагностики, до кожного з цих алергенів в Україні чутливі від 3 до 5 % сенсибілізованих осіб.
У низьких та помірних концентраціях у повітрі спостерігатиметься пилок настінниці. За даними молекулярної діагностики, на пилкові зерна цієї рослини реагують майже 5% хворих на поліноз українців.
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Пилкові зерна грецького горіха, до яких чутливі 5,5% хворих на сезонну алергію в Україні, будуть поодинокими.
А от пилок липи, яка також починає цвісти в Україні, майже не має клінічного значення: його алергенність оцінюється в одиницю за п’ятибальною шкалою. До того ж, концентрації цього пилку у повітрі невисокі, адже липа, на відміну від більшості рослин-алергенів, запилюється комахами і має клейкий, нелетючий пилок.
За тієї ж самої причини безпечна для чутливих осіб і біла акація, яку правильно називати робінією. Алергенність пилку цієї рослини вважається дуже низькою.
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А от пилок рослин родин гречкові та хрестоцвіті, які цвітуть просто у вас під ногами, неалергенний. Є безпечним для хворих на поліноз і великі пилкові зерна сосен та ялин, концентрація яких буде помірною.
Проте, саме під час опадів ризик виникнення симптомів може зростати. Адже дощі якраз вимивають із повітря пилок та збільшують концентрацію аскоспор, які також мають алергенні властивості. Знизиться ризик алергії зразу після дощу, коли пилок осяде на землю.
Однак, у вологу погоду у повітрі зростає кількість алергенної альтернарії, концентрації якої будуть помірними. У атмосфері реєструватимуться й спори епікоккуму, копрінусу, сажкових та іржавинних грибів.
Як повідомляв УНН, освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії.