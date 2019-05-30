Українців попередили про спалах алергії

КИЇВ. 30 травня. УНН. Незважаючи на те, що дощі і наступного тижня знижуватимуть концентрації алергенного пилку у повітрі, ризик виникнення симптомів полінозу оцінюється як високий. Особливо – у східному регіоні України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.