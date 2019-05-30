Украинцев предупредили о вспышке аллергии

После осадков, которые прогнозируют почти по всей стране, риск аллергии будет снижаться до умеренных значений.

А в Украине, кроме пыльцы злаков, в воздухе в низких концентрациях будут регистрироваться пыльцевые зерна растений семейства амарантовых (лебеда, щир), подорожника и щавеля. Аллергенность пыльцы всех этих категорий растений считается умеренной. По данным молекулярной диагностики, к каждому из этих аллергенов в Украине чувствительны от 3 до 5% сенсибилизированных лиц.

В низких и умеренных концентрациях в воздухе будет наблюдаться пыльца настинници. По данным молекулярной диагностики, на пыльцевые зерна этого растения реагируют почти 5% больных поллинозом украинцев.



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Пыльцевые зерна грецкого ореха, к которым чувствительны 5,5% больных сезонной аллергией в Украине, будут единичными.

А вот пыльца липы, которая также начинает цвести в Украине, почти не имеет клинического значения: ее аллергенность оценивается в единицу по пятибалльной шкале. К тому же, концентрации этой пыльцы в воздухе невысокие, ведь липа, в отличие от большинства растений-аллергенов, опыляется насекомыми и имеет клейкую, нелетучую пыльцу.

По той же причине безопасна для чувствительных лиц и белая акация, которую правильно называть Робиния. Аллергенность пыльцы этого растения считается очень низкой.



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А вот пыльца растений семей Грецковых и крестоцветные, которые цветут просто у вас под ногами, неаллергенная. Является безопасной для больных поллинозом и большие пыльцевые зерна сосен и елей, концентрация которых будет умеренной.

Однако, именно во время осадков риск возникновения симптомов может расти. Ведь дожди как раз вымывают из воздуха пыльцу и увеличивают концентрацию аскоспор, которые также имеют аллергенные свойства. Снизится риск аллергии сразу после дождя, когда пыльца осядет на землю.

Однако, во влажную погоду в воздухе увеличивается количество аллергенной альтернарии, концентрации которой будут умеренными. В атмосфере будут регистрироваться и споры епикоккуму, копринуса1, головневых и ржавчинных грибов.



Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.