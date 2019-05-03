Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Основним продуцентом алергенного пилку в Україні наступного тижня стануть злакові трави. Проте, на більшості території країни їх пилкові зерна будуть спостерігатися у низьких концентраціях. Цьому сприятимуть і дощі, які знижуватимуть рівні алергенів у повітрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

Концентрації пилку берези, ясена, дуба, волоського горіха та граба також будуть низькими до помірних у суху погоду. Пилкові зерна всіх цих рослин мають доведену алергенність. А тому чутливим до пилку особам рекомендується не гуляти у лісах та парках, де можуть рости дерева-алергени.

Неалергенний і тополиний пух, який скоро почне розповсюджуватись повітрям міст.

Пилок вільхи, а також кипарисових все ще реєструється у повітрі, але поодиноко. Пилкові зерна інших дерев, що цвітуть зараз, зокрема, клена та верби, а також трав’янистих рослин родини гречкових та хрестоцвітих, — неалергенні.

Єдиним порятунком від різноманіття алергенів у атмосфері стануть опади, які знизять концентрації пилку у повітрі всієї України. У деяких містах дощі, після яких рівень пилкових зерен у повітрі знизиться, триватимуть майже увесь тиждень.

А після опадів по всій Україні у помірних концентраціях спостерігатимуться спори грибів. Зокрема, алергенної альтернарії та аскоспор, а також - спори сажкових грибів. 

Як повідомляв УНН, в Україні високий ризик виникнення алергії

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