Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Основным продуцентом аллергенной пыльцы в Украине на следующей неделе станут злаковые травы. Однако, на большинстве территории страны их пыльцевые зерна будут наблюдаться в низких концентрациях. Этому будут способствовать и дожди, снижающие уровни аллергенов в воздухе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.
Концентрации пыльцы березы, ясеня, дуба, грецкого ореха и граба также будут низкими до умеренных в сухую погоду. Пыльцевые зерна всех этих растений имеют доказанную аллергенность. Поэтому чувствительным к пыльце лицам рекомендуется не гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены.
Неаллергенный и тополиный пух, который скоро начнет распространяться воздухом городов.
Пыльца ольхи, а также кипарисовых все еще регистрируется в воздухе, но одиночно. Пыльцевые зерна других деревьев, цветущих сейчас, в частности, клена и ивы, а также травянистых растений семейства гречишных и крестоцветных, - неаллергенные.
Единственным спасением от многообразия аллергенов в атмосфере станут осадки, которые снизят концентрации пыльцы в воздухе всей Украины. В некоторых городах дожди, после которых уровень пыльцевых зерен в воздухе снизится, продлятся почти всю неделю.
А после осадков по всей Украине в умеренных концентрациях будут наблюдаться споры грибов. В частности, аллергенной альтернарии и аскоспор, а также - споры головневых грибов.
Как сообщал УНН, в Украине высокий риск возникновения аллергии.