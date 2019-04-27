В Україні високий ризик виникнення алергії

КИЇВ. 27 квітня. УНН. З наступного тижня алергенну обстановку в Україні урізноманітнить пилок грабу. Він має перехресну алергенність з пилком берези, рівні якого спадатимуть, залишаючись, проте помірними та високими. Тому загальний ризик виникнення алергії оцінюється в Україні поки що як високий. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.