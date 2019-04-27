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В Україні високий ризик виникнення алергії

В Україні високий ризик виникнення алергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. З наступного тижня алергенну обстановку в Україні урізноманітнить пилок грабу. Він має перехресну алергенність з пилком берези, рівні якого спадатимуть, залишаючись, проте помірними та високими. Тому загальний ризик виникнення алергії оцінюється в Україні поки що як високий. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

Адже, крім берези та грабу, у повітрі, особливо – у південній, східній Україні та у Криму, – поступово з’являється пилок злаків.

Ще одним джерелом алергенів останніх днів квітня вже стала кульбаба. Її пилок також може викликати симптоми полінозу, маючи перехресну алергенність із пилком амброзії та полину, які цвітуть влітку та восени. Тому чутливі до пилку амброзії чи полину люди часто недооцінюють небезпеку від кульбаби.

А от великі запашні квіти тюльпанів та нарцисів або дерев родини розових (вишня, черешня, яблуня, абрикос), що ви їх бачите навколо, неалергенні. Крім того, ці рослини пристосовані до запилення комахами, а тому їх пилок мало літає у повітрі.

Неалергенний і тополиний пух, який скоро почне розповсюджуватись повітрям міст.

А з невидимих оку алергенів, які не названі вище, у помірних та низьких концентраціях у повітрі продовжує розповсюджуватись пилок ясена та у низьких концентраціях – пилок дуба. Пилкові зерна інших дерев, що цвітуть зараз, зокрема, клена та верби, а також трав’янистих рослин родини Гречкові – неалергенні.

Як повідомляв УНН, схильних до алергії українців закликали не їсти яблука та обмежити прогулянки.

Українські Національні Новини

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