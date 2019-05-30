Синоптики дали прогноз погоды на июнь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Средняя месячная температура предполагается 18-22°, в горных районах 14-16°, что на 1-2° выше средних многолетних значений", - сообщили синоптики.
Месячное количество осадков ожидается на уровне 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, что в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.
По данным синоптиков, в июне в целом средняя месячная температура воздуха составляет 16-21°, в горных районах 9-15°.
Абсолютный максимум температуры - 32-39°, в горных районах 21-33°; абсолютный минимум - 0-7° тепла, в горах и в отдельных районах северных, восточных, Ровенской и Днепропетровской областях 1-3° мороза, на высокогорье Карпат - до 5° мороза.
Среднее месячное количество осадков 44-95 мм, на юге местами 33-42 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельницкой области 96-187 мм.
Напомним, несмотря на то, что дожди и на следующей неделе будут снижать концентрации аллергенной пыльцы в воздухе, риск возникновения симптомов поллиноза оценивается как высокий.