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В Украине работает более ста заведений для бездомных

Киев  •  УНН

 • 46240 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине работает 109 учреждений для бездомных, рассчитанные на 1638 мест. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины в ответе на журналистский запрос корреспондента УНН.

"По состоянию на 1 января прошлого года в Украине функционировало 109 учреждений для бездомных лиц, в частности, 97 центров учета, 16 центров реинтеграции бездомных, 24 дома ночного пребывания и 5 социальных гостиниц. Учреждения социальной защиты для бездомных лиц рассчитаны на 1638 койко-мест" , - отметили в Минсоцполитики.

По данным ведомства, в таких заведениях бездомные лица получают комплекс социальных услуг, в том числе, услугу убежища.

Также в ведомстве сообщили, что учреждения для беспризорных созданы во всех областях, кроме Луганской и Тернопольской. Согласно отчетности, учреждения для бездомных лиц обслужили в 2017 году - 23,7 тыс. человек (в 2016 - 22,1 тыс., в 2015 - 25,8 тыс., в 2014 году - 16 тыс. бездомных).

Напомним, в конце прошлого года в Дарницком районе столицы за хулиганские действия задержали дворника.

В 2017 году в Верховной Раде была осуществлена попытка принять закон, чтобы регистрировать бездомных в центрах, создаваемых общественными и благотворительными организациями.

Украинские Национальные Новости

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