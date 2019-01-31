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В Україні працює понад сто закладів для бездомних

В Україні працює понад сто закладів для бездомних

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні працює 109 закладів для бездомних, розраховані на 1638 місць. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України у відповіді на журналістський запит кореспондента УНН.

"Станом на 1 січня минулого року в Україні функціонувало 109 закладів для бездомних осіб, зокрема, 97 центрів обліку, 16 центрів реінтеграції бездомних осіб, 24 будинки нічного перебування та 5 соціальних готелів. Заклади соціального захисту для бездомних осіб розраховані на 1638 ліжко-місць", - зазначили в Мінсоцполітики.

За даними відомства, у таких закладах бездомні особи отримують комплекс соціальних послуг, у тому числі, послугу притулку.

Також у відомстві повідомили, що заклади для безпритульних створені в усіх областях, окрім Луганської та Тернопільської. Відповідно до звітності, заклади для бездомних осіб обслугували у 2017 році – 23,7 тис. осіб (у 2016 – 22,1 тис., у 2015 – 25,8 тис., у 2014 році – 16 тис. бездомних осіб).

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Дарницькому районі столиці за хуліганські дії затримали двірника.

У 2017 році у Верховній Раді була здійснена спроба прийняти закон, щоб реєструвати безпритульних у центрах, які створюються громадськими і благодійними організаціями.

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