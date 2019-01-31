В Україні працює понад сто закладів для бездомних

"Станом на 1 січня минулого року в Україні функціонувало 109 закладів для бездомних осіб, зокрема, 97 центрів обліку, 16 центрів реінтеграції бездомних осіб, 24 будинки нічного перебування та 5 соціальних готелів. Заклади соціального захисту для бездомних осіб розраховані на 1638 ліжко-місць", - зазначили в Мінсоцполітики.



За даними відомства, у таких закладах бездомні особи отримують комплекс соціальних послуг, у тому числі, послугу притулку.



Також у відомстві повідомили, що заклади для безпритульних створені в усіх областях, окрім Луганської та Тернопільської. Відповідно до звітності, заклади для бездомних осіб обслугували у 2017 році – 23,7 тис. осіб (у 2016 – 22,1 тис., у 2015 – 25,8 тис., у 2014 році – 16 тис. бездомних осіб).



Нагадаємо, наприкінці минулого року в Дарницькому районі столиці за хуліганські дії затримали двірника.



У 2017 році у Верховній Раді була здійснена спроба прийняти закон, щоб реєструвати безпритульних у центрах, які створюються громадськими і благодійними організаціями.