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У Києві розлючений двірник стріляв по безпритульних

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Дарницькому районі столиці за хуліганські дії затримали двірника. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.

У Києві розлючений двірник стріляв по безпритульних

“Постраждалий розповів, що біля пункту прийому вторсировини у нього з приятелем виник конфлікт із незнайомцем, який звинуватив їх у крадіжці. Чоловік почав агресивно висловлюватися на їхню адресу та звинуватив у крадіжці. Після цього правопорушник почав бризкати з газового балончика, а потім дістав предмет, схожий на пістолет, та кілька разів вистрелив у потерпілого”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що напередодні опівдні до правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Анни Ахматової невідомий із невстановленої зброї спричинив поранення безхатченку.

З місця злочину підозрюваний втік. Постраждалому медики “швидкої” надали необхідну медичну допомогу, від подальшої госпіталізації він відмовився.

“Співробітники поліції провели оперативно-розшукові заходи та невдовзі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 39-річний уродженець Закарпатської області, який у столиці працює двірником. У скоєному він зізнався”, — розповів начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

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Правоохоронці під час слідчих дій вилучили у чоловіка пістолет та набої, які направили на експертизу, а також газовий балончик. Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, суд взяв під нічний домашній арешт 61-річну “снайперку”, яка поранила у Києві дівчину.

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