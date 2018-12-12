В Киеве разъяренный дворник стрелял по бомжам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Дарницком районе столицы за хулиганские действия задержали дворника. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“Пострадавший рассказал, что у пункта приема вторсырья у него с приятелем возник конфликт с незнакомцем, который обвинил их в краже. Мужчина начал агрессивно высказываться в их адрес и обвинил в краже. После этого преступник начал брызгать из газового баллончика, а потом достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в потерпевшего”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что накануне в полдень в милицию поступило сообщение, что на улице Анны Ахматовой неизвестный из неустановленного оружия нанес ранения бездомному.
С места преступления подозреваемый скрылся. Пострадавшему медики “скорой” оказали необходимую медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.
“Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и вскоре задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 39-летний уроженец Закарпатской области, который в столице работает дворником. В содеянном он сознался”, - рассказал начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.
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Правоохранители в ходе следственных действий изъяли у мужчины пистолет и патроны, которые направили на экспертизу, а также газовый баллончик. Следственным отделом Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Напомним, суд взял под ночной домашний арест 61-летнюю “снайпершу”, которая ранила в Киеве девушку.