П'яний сільський голова з рушницею тікав від поліції на авто

“Поліцейські зупинили нетверезого чиновника зі зброєю. Це сталося 27 листопада близько 18:00. Саме тоді до тисменицьких правоохоронців зателефонували мешканці і сказали, що почули постріли. На місце виїхали правоохоронці. Невдовзі порушника виявили та оштрафували. Йдеться про сільського голову одного із сіл Тисмениччини”, — йдеться у повідомленні.

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Чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Ще до зупинки намагався втекти, побачивши поліцейське авто. Керманич в салоні автомобіля мав гладкоствольну мисливську рушницю, яку перевозив і зберігав з порушеннями.

На чоловіка правоохоронці склали три адміністративні протоколи за ст. 85 (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу), ст. 130 (Водіння у нетверезому стані) і ст. 191 (Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів) КУпАП. Рушницю вилучено для проведення експертизи.

Нагадаємо, за участь у п’яній ДТП було звільнено військового прокурора. Раніше під час втечі з переслідуванням грабіжники протаранили десять автомобілів.