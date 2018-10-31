Під час втечі з переслідуванням грабіжники протаранили десять автомобілів

“Зловмисники здійснили наїзд на двох правоохоронців. При цьому пошкодили десять припаркованих машин. За серію крадіжок і пограбувань та за посягання на життя правоохоронців їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення”, — йдеться у повідомленні поліції.

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Сигнал про подію надійшов 13 жовтня до чергової частини Дніпровського управління поліції. Йшлося про те, що невідомі пограбували квартиру, коли господарі були вдома. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Столичні оперативники, отримавши інформацію про діяльність на території Києва злочинної групи, яка “спеціалізувалася” на крадіжках та грабежах із квартир, розпочали документування їх злочинної діяльності. І вночі 28 жовтня оперативники разом із працівниками слідчого управління та патрульної поліції затримали чотирьох іноземців після спроби пограбувати чергове помешкання у Деснянському районі Києва.

“Ми помітили, як чоловіки зайшли у під’їзд житлового будинку і тривалий час не виходили. А коли з’явилися — швидко направилися у сусідній двір, де, як з’ясувалося, вони залишили автомобіль, який використовували при вчиненні злочинів. За лічені хвилини до будинку під’їхала патрульна поліція, яку викликали на пограбування квартири. Тож ми зрозуміли, що невідомі чоловіки можуть бути причетними до цього злочину”, — розповів співробітник карного розшуку поліції Києва.

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Правоохоронці, не роздумуючи, кинулися наздоганяти імовірних зловмисників.

“Підозрювані намагалися виїхати з двору будинку, коли для їх затримання оперативники заблокували транспортний засіб. У відповідь на вимогу поліцейських вийти з автомобіля, зловмисники заблокувалися в салоні машини і намагалися втекти, протаранюючи при цьому припарковані автомобілі, у тому числі і службове авто поліцейських. Загалом вони пошкодили десять машин. Окрім того, рухаючись заднім ходом, вони здійснили наїзд на двох працівників поліції, які отримали садна та забої. Попри всі намагання втекти з місця події, їх затримали”, — повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За словами керівника столичних правоохоронців, усі затримані — громадяни іншої держави. Двоє із них перебувають під слідством за скоєння аналогічних злочинів у Солом’янському районі Києва, ще один — неодноразово судимий за скоєння квартирних крадіжок.

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Під час слідчих дій, зокрема, проведення обшуків за місцем проживання фігурантів, у них вилучили кілька одиниць зброї, походження і вид якої буде встановлено після експертизи. Окрім того, у помешканнях вилучені набори відмичок і ключів, які могли використовуватися під час вчинення злочинів.

“Серед вилученого — ювелірні вироби, столові прибори, годинники, телефони. Імовірно, ці речі були викрадені з квартир киян, тож якщо власники впізнали їх, просимо звернутися в управління карного розшуку поліції Києва. На цей час доведена їх причетність до скоєння трьох квартирних крадіжок у Києві, Київській та Житомирській областях і одного квартирного пограбування у столиці”, — зазначив Андрій Крищенко.

За фактом останнього правопорушення слідчі розпочали два кримінальні провадження: за фактом крадіжки (ст. 185 Кримінального кодексу України) та за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ). Зловмисникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.

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Як повідомили УНН в ексклюзивному коментарі столичної патрульної поліції, 31 жовтня у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка службовий поліцейський автомобіль, рухаючись в сторону проспекту Перемоги, збив пішохода, який перебігав дорогу.

Крім того, сьогодні на столичному Печерську поліція затримала озброєну кийками групу "тітушок".