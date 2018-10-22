На Хмельниччині судитимуть рекетирів, які відбирали автівки, квартири і фірми

“За результатами досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне викрадення людини), ч.ч. 2, 4 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно, з погрозою та застосуванням насильства у складі організованої групи), ч.ч. 3,5 ст. 185 (крадіжки, вчинені у складі організованої групи), ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України, направлено для розгляду до суду”, — йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що раніше судимий за майнові злочини 37-річний хмельничанин, маючи досвід вчинення злочинів проти власності, з метою швидкого збагачення вирішив продовжити свою злочинну діяльність та утворити злочинну групу.

До складу злочинного об’єднання організатор залучив ще 7 осіб, більшість з яких має кримінальне минуле, з якими підтримував міцні дружні відносини, високий рівень узгодженості дій, дисципліни та фізичної підготовки.

Наділений лідерськими якостями, керівник групи планував вчинення злочинів, розділяв злочинні ролі, узгоджував спеціальні правила поведінки та план незаконного заволодіння майном громадян.

Правоохоронцям вдалось задокументувати 8 епізодів злочинної діяльності у складі організованої групи.

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Так, в ході досудового розслідування, встановлено факт вимагання у хмельничанки передачі належної їй частки у статутному капіталі товариства. Свої “вимоги” до жінки зловмисники поєднували із застосування насильства.

Іншого місцевого мешканця, також шляхом застосування погроз та насильства, спільники змусили передати їм автотранспорт вартістю понад 350 тис. грн, що використовувався ним у підприємницькій діяльності.

Також, правоохоронцями зібрано достатню кількість доказів, які підтверджують факт вчинення крадіжок майна та викрадення людини.

Окрім цього, шляхом залякування, застосування погроз та пошкодження майна, члени групи вимагали у жителів обласного центру передати їм майнові права на квартири у місті Хмельницькому.

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За скоєне злочинцям погрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві перед судом постануть грабіжники, які катували і вбивали людей.