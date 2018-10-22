На Хмельниччині судитимуть рекетирів, які відбирали автівки, квартири і фірми

ukru
Ексклюзив
15:27 • 40640 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 76032 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 124795 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 107258 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 100515 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110825 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 130884 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74575 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82841 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 168173 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 67412 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 115725 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 95054 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 74305 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 72428 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 124796 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 130884 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 168174 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 510595 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 590294 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 13978 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 15938 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 26143 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 55069 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58902 перегляди
Актуальне
На Хмельниччині судитимуть рекетирів, які відбирали автівки, квартири і фірми

На Хмельниччині судитимуть рекетирів, які відбирали автівки, квартири і фірми

Київ • УНН

 • 10170 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Прокуратура Хмельницької області направила до суду обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи вимагачів. Про це повідомила прес-служба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.

“За результатами досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне викрадення людини), ч.ч. 2, 4 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно, з погрозою та застосуванням насильства у складі організованої групи), ч.ч. 3,5 ст. 185 (крадіжки, вчинені у складі організованої групи), ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України, направлено для розгляду до суду”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Колектори", які погрозами зґвалтувань і тортур заволоділи 7 млн гривень, постали перед судом

Встановлено, що раніше судимий за майнові злочини 37-річний хмельничанин, маючи досвід вчинення злочинів проти власності, з метою швидкого збагачення вирішив продовжити свою злочинну діяльність та утворити злочинну групу.

До складу злочинного об’єднання організатор залучив ще 7 осіб, більшість з яких має кримінальне минуле, з якими підтримував міцні дружні відносини, високий рівень узгодженості дій, дисципліни та фізичної підготовки.

Наділений лідерськими якостями, керівник групи планував вчинення злочинів, розділяв злочинні ролі, узгоджував спеціальні правила поведінки та план незаконного заволодіння майном громадян.

Правоохоронцям вдалось задокументувати 8 епізодів злочинної діяльності у складі організованої групи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд виніс вирок банді підлітків, які роками тероризували одне з сіл на Житомирщині

Так, в ході досудового розслідування, встановлено факт вимагання у хмельничанки передачі належної їй частки у статутному капіталі товариства. Свої “вимоги” до жінки зловмисники поєднували із застосування насильства.

Іншого місцевого мешканця, також шляхом застосування погроз та насильства, спільники змусили передати їм автотранспорт вартістю понад 350 тис. грн, що використовувався ним у підприємницькій діяльності.

Також, правоохоронцями зібрано достатню кількість доказів, які підтверджують факт вчинення крадіжок майна та викрадення людини.

Окрім цього, шляхом залякування, застосування погроз та пошкодження майна, члени групи вимагали у жителів обласного центру передати їм майнові права на квартири у місті Хмельницькому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція викрила на Київщині впливовий злочинний синдикат

За скоєне злочинцям погрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві перед судом постануть грабіжники, які катували і вбивали людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44