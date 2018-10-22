В Хмельницкой области будут судить рэкетиров, которые отбирали машины, квартиры и фирмы

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Прокуратура Хмельницкой области направила в суд обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы вымогателей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

“По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное похищение человека), ч.ч. 2, 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно, с угрозой и применением насилия в составе организованной группы), ч.ч. 3,5 ст. 185 (кражи, совершенные в составе организованной группы), ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины, направлен для рассмотрения в суд”, - говорится в сообщении.

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Установлено, что ранее судимый за имущественные преступления 37-летний хмельничанин, имея опыт совершения преступлений против собственности, с целью быстрого обогащения решил продолжить свою преступную деятельность и создать преступную группу.

В состав преступного объединения организатор привлек еще 7 человек, большинство из которых имеет уголовное прошлое, с которыми поддерживал прочные дружеские отношения, высокий уровень согласованности действий, дисциплины и физической подготовки.

Наделенный лидерскими качествами, руководитель группы планировал совершение преступлений, разделял преступные роли, согласовывал специальные правила поведения и план незаконного завладения имуществом граждан.

Правоохранителям удалось задокументировать 8 эпизодов преступной деятельности в составе организованной группы.

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Так, в ходе досудебного расследования, установлен факт вымогательства у хмельнитчанки передачи принадлежащей ей доли в уставном капитале общества. Свои “требования” к женщине злоумышленники выдвигали с примененией насилия.

Другого местного жителя, также путем применения угроз и насилия, сообщники заставили передать им автотранспорт стоимостью более 350 тыс. грн, который использовался им в предпринимательской деятельности.

Также, правоохранителями собрано достаточное количество доказательств, подтверждающих факт совершения краж имущества и похищение человека.

Кроме этого, путем запугивания, применения угроз и повреждения имущества, члены группы вымогали у жителей областного центра передать им имущественные права на квартиры в городе Хмельницком.

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За содеянное преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве перед судом предстанут грабители, которые пытали и убивали людей.

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