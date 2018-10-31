Во время погони с преследованием грабители протаранили десять автомобилей

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 20173 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109865 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117930 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156594 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148806 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138631 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129336 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174597 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118168 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

9 марта, 02:19 • 31293 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 44759 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 47775 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 22168 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

06:30 • 29971 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 138893 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 174597 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 183168 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 193919 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 251263 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 156594 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105071 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109442 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111577 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110935 просмотра
Актуальное
Во время погони с преследованием грабители протаранили десять автомобилей

Во время погони с преследованием грабители протаранили десять автомобилей

Киев  •  УНН

 • 10473 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. При попытке побега от полицейских в Киеве группа квартирников протаранила десять автомобилей. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

“Злоумышленники совершили наезд на двух правоохранителей. При этом повредили десять припаркованных машин. За серию краж и ограблений и за посягательство на жизнь правоохранителей им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение”, - говорится в сообщении полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева произошло масштабное ДТП: столкнулись около 10 авто

Сигнал о происшествии поступил 13 октября в дежурную часть Днепровского управления полиции. Речь шла о том, что неизвестные ограбили квартиру, когда хозяева были дома. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Столичные оперативники, получив информацию о деятельности на территории Киева преступной группы, которая “специализировалась” на кражах и грабежах из квартир, начали документирование их преступной деятельности. И ночью 28 октября оперативники вместе с работниками следственного управления и патрульной полиции задержали четырех иностранцев после попытки ограбить очередное жилище в Деснянском районе Киева.

“Мы заметили, как мужчины зашли в подъезд жилого дома и долгое время не выходили. А когда появились — быстро направились в соседний двор, где, как выяснилось, они оставили автомобиль, который использовали при совершении преступлений. За считанные минуты к дому подъехала патрульная полиция, которую вызвали на ограбление квартиры. Поэтому мы поняли, что неизвестные мужчины могут быть причастны к этому преступлению”, - рассказал сотрудник уголовного розыска полиции Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Хмельницкой области будут судить рэкетиров, которые отбирали машины, квартиры и фирмы

Правоохранители, не раздумывая, бросились догонять вероятных злоумышленников.

“Подозреваемые пытались выехать со двора дома, когда для их задержания оперативники заблокировали транспортное средство. В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля, злоумышленники забаррикадировались в салоне машины и пытались убежать, протаранивая при этом припаркованные автомобили, в том числе и служебное авто полицейских. В целом они повредили десять машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали”, - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По словам руководителя столичных правоохранителей, все задержанные — граждане другого государства. Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один — неоднократно судимый за совершение квартирных краж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция разоблачила в Киевской области влиятельный преступный синдикат

Во время следственных действий, в частности, проведение обысков по месту жительства фигурантов, у них изъяли несколько единиц оружия, происхождение и вид которого будет установлен после экспертизы. Кроме того, в помещениях изъяты наборы отмычек и ключей, которые могли использоваться во время совершения преступлений.

“Среди изъятого — ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны. Вероятно, эти вещи были похищены из квартир киевлян, и если владельцы узнали их, просим обратиться в управление уголовного розыска полиции Киева. В настоящее время доказана их причастность к совершению трех квартирных краж в Киеве, Киевской и Житомирской областях и одного квартирного ограбления в столице”, - отметил Андрей Крищенко.

По факту последнего правонарушения следователи начали два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харьковской области задержали банду рэкетиров: один из злоумышленников погиб

Как сообщили УНН в эксклюзивном комментарии столичной патрульной полиции, 31 октября в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко служебный полицейский автомобиль, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу.

Кроме того, сегодня на столичном Печерске полиция задержала вооруженную дубинками группу “титушек”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы