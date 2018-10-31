Во время погони с преследованием грабители протаранили десять автомобилей

“Злоумышленники совершили наезд на двух правоохранителей. При этом повредили десять припаркованных машин. За серию краж и ограблений и за посягательство на жизнь правоохранителей им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение”, - говорится в сообщении полиции.

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Сигнал о происшествии поступил 13 октября в дежурную часть Днепровского управления полиции. Речь шла о том, что неизвестные ограбили квартиру, когда хозяева были дома. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Столичные оперативники, получив информацию о деятельности на территории Киева преступной группы, которая “специализировалась” на кражах и грабежах из квартир, начали документирование их преступной деятельности. И ночью 28 октября оперативники вместе с работниками следственного управления и патрульной полиции задержали четырех иностранцев после попытки ограбить очередное жилище в Деснянском районе Киева.

“Мы заметили, как мужчины зашли в подъезд жилого дома и долгое время не выходили. А когда появились — быстро направились в соседний двор, где, как выяснилось, они оставили автомобиль, который использовали при совершении преступлений. За считанные минуты к дому подъехала патрульная полиция, которую вызвали на ограбление квартиры. Поэтому мы поняли, что неизвестные мужчины могут быть причастны к этому преступлению”, - рассказал сотрудник уголовного розыска полиции Киева.

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Правоохранители, не раздумывая, бросились догонять вероятных злоумышленников.

“Подозреваемые пытались выехать со двора дома, когда для их задержания оперативники заблокировали транспортное средство. В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля, злоумышленники забаррикадировались в салоне машины и пытались убежать, протаранивая при этом припаркованные автомобили, в том числе и служебное авто полицейских. В целом они повредили десять машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали”, - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По словам руководителя столичных правоохранителей, все задержанные — граждане другого государства. Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один — неоднократно судимый за совершение квартирных краж.

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Во время следственных действий, в частности, проведение обысков по месту жительства фигурантов, у них изъяли несколько единиц оружия, происхождение и вид которого будет установлен после экспертизы. Кроме того, в помещениях изъяты наборы отмычек и ключей, которые могли использоваться во время совершения преступлений.

“Среди изъятого — ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны. Вероятно, эти вещи были похищены из квартир киевлян, и если владельцы узнали их, просим обратиться в управление уголовного розыска полиции Киева. В настоящее время доказана их причастность к совершению трех квартирных краж в Киеве, Киевской и Житомирской областях и одного квартирного ограбления в столице”, - отметил Андрей Крищенко.

По факту последнего правонарушения следователи начали два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Как сообщили УНН в эксклюзивном комментарии столичной патрульной полиции, 31 октября в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко служебный полицейский автомобиль, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу.

Кроме того, сегодня на столичном Печерске полиция задержала вооруженную дубинками группу “титушек”.