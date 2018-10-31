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На столичному Печерську поліція затримала озброєну групу "тітушок"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Столична поліція затримала групу молодиків, у яких окрім кийків, ще виявили балаклави та газові балончики. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“Столичні правоохоронці затримали групу молодиків, у яких виявили кийки, балаклави та газові балончики”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, у одного з чоловіків правоохоронці вилучили зброю. Усіх затриманих доставили до Печерського управління поліції для надання пояснень.

Під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі Києва, де відбуваються заходи з масовою участю громадян, правоохоронці помітили підозрілих осіб, які перебували біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній.

Поліцейські провели у них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції для документування події та вилучення заборонених речей.

Для встановлення усіх обставин події та надання пояснень, правопорушників доставили до територіального управління поліції. На даний час з ними спілкуються слідчі.

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Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Як повідомляв УНН, 17 вересня активісти націоналістичних організацій влаштували пікет будівлі ГПУ. Нацкорпус анонсував акцію з вимогою від ГПУ пояснити суспільству, чому влада видала Росії Тимура Тумгоєва — добровольця з Інгушетії, який, за їхніми словами, воював на Донбасі.

За фактом сутичок під будівлею ГПУ столична поліція відкрила два кримінальних провадження.

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