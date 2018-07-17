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У НАБУ прокоментували напад “тітушок” на їхню будівлю

У НАБУ прокоментували напад “тітушок” на їхню будівлю

Київ • УНН

 • 15339 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро України не виключає, що напад “тітушок” на будівлю відомства є спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба НАБУ, передає УНН.

“17 липня 2018 року під час акції протесту організована група „тітушок“ між 11:00 і 12:00 годинами увірвалася до будівлі НАБУ. Спочатку ці особи зайшли до громадської приймальні з метою передати звернення. У приміщенні приймальні вони зіпсували камеру відеоспостереження, виламали двері та металеву ролету, якими дане приміщення відділено від режимної території, та увірвалися у хол НАБУ. Представники поліції, які знаходилися поруч, жодним чином не заважали їхнім діям. Тільки після того, як ці так звані протестувальники почали трощити меблі та погрожувати працівникам НАБУ, представники МВС зайшли всередину і ввічливо попросили їх вийти”, — розповіли у НАБУ.

У відомстві додали, що не виключають, що сьогоднішні події “є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил”.

“Це підтверджується як зв’язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань НАБУ — народним депутатом Євгеном Дейдеєм та близьким родичем Міністра внутрішніх справ, так і пасивністю поліції відносно правопорушників. Жоден із них не був затриманий, що навряд чи було б можливим, якби подібні події сталися, приміром, у приміщенні МВС. Також НАБУ має підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на певну матеріальну винагороду”, — заявили у відомстві.

В НАБУ нагадали, що минулого тижня стало відомо про рішення прокурора САП закрити справу щодо екс-заступника міністра внутрішніх справ та близького родича очільника МВС.

“Йдеться про так звану „справу рюкзаків“. НАБУ висловило категоричну незгоду з цим рішенням та вважає, що детективи зібрали достатньо доказів для передачі справи до суду за обвинуваченням у розтраті 14,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Вважаємо, що акція 17 липня є атакою на НАБУ за його принципову позицію в розслідуванні корупції представників правлячої еліти. НАБУ не має жодних ілюзій щодо об’єктивності розслідування Національною поліцією сьогоднішніх подій”, — резюмували у відомстві.

Як повідомляв УНН, до приміщення Національного антикорупційного бюро України увірвалися невідомі особи, але до службових кабінетів не дісталися.

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