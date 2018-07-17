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В НАБУ прокомментировали нападение "титушок" на их здание

В НАБУ прокомментировали нападение "титушок" на их здание

Киев  •  УНН

 • 15339 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины не исключает, что нападение "титушок" на здание ведомства является спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"17 июля 2018 во время акции протеста организована группа "титушок" между 11:00 и 12:00 часами ворвалась в здание НАБУ. Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ. Представители полиции, находившиеся рядом, никак не мешали их действиям. Только после того, как эти так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ, представители МВД зашли внутрь и вежливо попросили их выйти", - рассказали в НАБУ.

В ведомстве добавили, что исключают, что сегодняшние события "является сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил".

"Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции относительно правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД. Также НАБУ имеет подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение", - заявили в ведомстве.

В НАБУ напомнили, что на прошлой неделе стало известно о решении прокурора САП закрыть дело в отношении экс-заместителя министра внутренних дел и близкого родственника главы МВД.

"Речь идет о так называемом "деле рюкзаков". НАБУ выразило категорическое несогласие с этим решением и считает, что детективы собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд по обвинению в растрате 14,5 млн гривен бюджетных средств. Считаем, что акции 17 июля является атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты. НАБУ нет никаких иллюзий относительно объективности расследования Национальной полицией сегодняшних событий", - резюмировали в ведомстве.

Как сообщал УНН, в помещение Национального антикоррупционного бюро Украины ворвались неизвестные, но в служебные кабинеты не добрались.

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