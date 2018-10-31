На столичном Печерске полиция задержала вооруженную группу "титушек"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Столичная полиция задержала группу молодых людей, у которых кроме дубинок, еще обнаружили балаклавы и газовые баллончики. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“Столичные правоохранители задержали группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые балончики”, — говорится в сообщении.
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Кроме того, у одного из мужчин правоохранители изъяли оружие. Всех задержанных доставили в Печерское управление полиции для дачи объяснений.
Во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, находящихся у микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.
Полицейские провели поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые балончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования события и изъятия запрещенных вещей.
Для установления всех обстоятельств происшествия и дачи объяснений, правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. В настоящее время с ними общаются следователи.
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Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского УП ГУНП в г. Киеве.
Как сообщал УНН, 17 сентября активисты националистических организаций устроили пикет здания ГПУ. Нацкорпус анонсировал акцию с требованием от ГПУ объяснить обществу, почему власти выдали России Тимура Тумгоева — добровольца из Ингушетии, который, по их словам, воевал на Донбассе.
По факту столкновений у здания ГПУ столичная полиция открыла два уголовных производства.