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На столичном Печерске полиция задержала вооруженную группу "титушек"

Киев  •  УНН

 • 14572 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Столичная полиция задержала группу молодых людей, у которых кроме дубинок, еще обнаружили балаклавы и газовые баллончики. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

“Столичные правоохранители задержали группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые балончики”, — говорится в сообщении.

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Кроме того, у одного из мужчин правоохранители изъяли оружие. Всех задержанных доставили в Печерское управление полиции для дачи объяснений.

Во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, находящихся у микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

Полицейские провели поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые балончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования события и изъятия запрещенных вещей.

Для установления всех обстоятельств происшествия и дачи объяснений, правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. В настоящее время с ними общаются следователи.

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Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского УП ГУНП в г. Киеве.

Как сообщал УНН, 17 сентября активисты националистических организаций устроили пикет здания ГПУ. Нацкорпус анонсировал акцию с требованием от ГПУ объяснить обществу, почему власти выдали России Тимура Тумгоева — добровольца из Ингушетии, который, по их словам, воевал на Донбассе.

По факту столкновений у здания ГПУ столичная полиция открыла два уголовных производства.

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