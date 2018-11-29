Пьяный сельский голова с ружьем убегал от полиции на авто
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Тисменицком районе Ивано-Франковской области задержали чиновника с оружием, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.
“Полицейские остановили нетрезвого чиновника с оружием. Это произошло 27 ноября около 18:00. Именно тогда в Тисменицком правоохранителей позвонили жители и сказали, что услышали выстрелы. На место выехали правоохранители. Вскоре нарушителя обнаружили и оштрафовали. Речь идет о сельском голове одного из сел Тисменицкого района”, - говорится в сообщении.
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Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще до остановки пытался бежать, увидев полицейское авто. У сельского головы в салоне автомобиля было гладкоствольное охотничье ружье, которое он перевозил и хранил с нарушениями.
На мужчину правоохранители составили три административных протокола по ст. 85 (Нарушение правил использования объектов животного мира), ст. 130 (Вождение в нетрезвом состоянии) и ст. 191 (Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов) КоАП. Ружье было изъято для проведения экспертизы.
Напомним, за участие в пьяной ДТП был уволен военный прокурор. Ранее во время бегства с преследованием грабители протаранили десять автомобилей.