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Рада підвищила штрафи за нетверезе водіння

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада Рада посилила кримінальну відповідальність за керування транспортними засобами у п'яному вигляді. Відтепер нетверезим водіям загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу та позбавлення прав на термін до 3 років, а за повторне правопорушення - штраф 51 тисяча гривень. Про це повідомив Департамент комунікацій Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.

"Законопроект № 7279-д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” вносить норму про керування транспортом у стані сп’яніння в Кримінальний кодекс, зробивши її кримінальним проступком", - пояснили у МВС.

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Відтепер кримінальний проступок - водіння у нетверезому вигляді карається:

  • штрафом 17-34 тис. грн і забороною керувати ТЗ до 3 років;
  • при повторному порушенні — штрафом до 51 тис. грн із забороною керувати від 2 до 3 років.

Дотепер водіння у нетверезому стані каралося штрафом у 10,2 тисяч гривень та позбавленням прав на 1 рік. За повторне порушення зловмиснику загрожував штраф у 40,2 тисяч гривень і позбавленням прав на 10 років.

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Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада спростила процедуру досудового розслідування. За законопроект № 7279-д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” проголосували 239 народних депутатів.

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