Рада підвищила штрафи за нетверезе водіння

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада Рада посилила кримінальну відповідальність за керування транспортними засобами у п'яному вигляді. Відтепер нетверезим водіям загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу та позбавлення прав на термін до 3 років, а за повторне правопорушення - штраф 51 тисяча гривень. Про це повідомив Департамент комунікацій Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.