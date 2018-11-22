Рада спростила процедуру досудового розслідування

За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів України.



Зокрема, він регламентує відповідальність за правопорушення, передбачені статтею 130 (Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



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Крім того, внесено зміни до низки статей Кримінального кодексу в частині визначення понять "кримінально протиправні посягання", "кримінальні правопорушення", "кримінальні проступки".



Зокрема, кримінальний проступок є діянням (дією чи бездіяльністю), за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Як повідомляв УНН, у НАБУ впевнені, що запропоновані зміни до КПК, передбачені законопроектом №8336, ставлять під загрозу незалежність та блокують роботу НАБУ і САП.