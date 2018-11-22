Рада упростила процедуру досудебного расследования

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон 7279 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", которым, в частности, также предусмотрено усиление ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент УНН.

За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов Украины.

В частности, он регламентирует ответственность за правонарушения, предусмотренные статьей 130 (Управление судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Кроме того, внесены изменения в ряд статей Уголовного кодекса в части определения понятий "уголовно противоправные посягательства", "уголовные правонарушения", "криминальные проступки".

В частности, уголовный проступок является деянием (действием или бездействием), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет, или другое, более мягкое наказание за исключением основного наказания в виде штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. 

Как сообщал УНН, в НАБУ уверены, что предложенные изменения в УПК, предусмотренные законопроектом №8336, ставят под угрозу независимость и блокируют работу НАБУ и САП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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