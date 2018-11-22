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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101336 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 142984 просмотра

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7 марта, 17:42 • 139611 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133933 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127162 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118003 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141582 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145379 просмотра

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Рада повысила штрафы за нетрезвое вождение

Рада повысила штрафы за нетрезвое вождение

Киев  •  УНН

 • 24498 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада Рада ужесточила уголовную ответственность за управление транспортными средствами в пьяном виде. Теперь нетрезвым водителям грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа и лишение прав на срок до 3 лет, а за повторное правонарушение - штраф 51 тысяч гривен. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел, передает УНН.

“Законопроект № 7279-д ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений“ вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком”, — пояснили в МВД.

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Отныне уголовный проступок — вождение в нетрезвом виде наказывается:

  • штрафом 17-34 тыс. грн и запретом управлять ТС до 3 лет;
  • при повторном нарушении — штрафом до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет.

До сих пор вождение в нетрезвом состоянии наказывалось штрафом в 10,2 тысяч гривен и лишением прав на 1 год. За повторное нарушение злоумышленнику грозил штраф в 40,2 тысяч гривен и лишением прав на 10 лет.

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Напомним, 22 ноября Верховная Рада упростила процедуру досудебного расследования. За законопроект № 7279-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” проголосовали 239 народных депутатов.

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