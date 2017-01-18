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Рада пропонує реєструвати безпритульних у центрах громадських і благодійних організацій

Рада пропонує реєструвати безпритульних у центрах громадських і благодійних організацій

Київ • УНН

 • 8641 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Верховна Рада пропонує реєструвати безпритульних у центрах, які створюються громадськими і благодійними організаціями. Відповідний законопроект у першому читанні підтримали 230 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Як пояснив голова комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря, станом на 1 січня 2016 року в Україні було майже 35 тисяч офіційно зареєстрованих бездомних, але реальна кількість більша, оскільки не реєструються місця проживання бездомних, безпритульних, які проживають у закладах соціального захисту, які створені благодійними фондами та громадськими організаціями.

У свою чергу автор законопроекту Борислав Розенблат зазначив на засіданні парламенту, що нині законодавством передбачено, що бездомні особи можуть зареєструватися лише за адресою соціальної установи, що створена органами місцевого самоврядування. Він наголосив, що цим законопроектом передбачено, що їх можуть реєструвати й центри обліку, які можуть утворюватися також громадськими і благодійними організаціями на договірних засадах із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

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