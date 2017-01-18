Совет предлагает регистрировать бездомных в центрах общественных и благотворительных организаций

Как пояснил председатель комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, по состоянию на 1 января 2016 года в Украине было почти 35 тысяч официально зарегистрированных бездомных, но реальное количество больше, поскольку не регистрируются места проживания бездомных, беспризорных, проживающих в учреждениях социальной защиты, созданных благотворительными фондами и общественными организациями.

В свою очередь автор законопроекта Борислав Розенблат отметил на заседании парламента, что сейчас законодательством предусмотрено, что бездомные лица могут зарегистрироваться только по адресу социального учреждения, что создано органами местного самоуправления. Он отметил, что этим законопроектом предусмотрено, что их могут регистрировать и центры учета, которые могут образовываться также общественными и благотворительными организациями на договорной основе с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.