В Украине понемногу восстанавливается экономическая активность – НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине уже понемногу восстанавливается экономическая активность после значительного падения в начале полномасштабного вторжения рф. Это не значит, что ВВП растет, но глубина падения уменьшается. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью BBC News Украина, передает УНН.
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"На самом деле экономическая активность уже понемногу восстанавливается после значительного падения в начале войны. Конечно, это не значит, что ВВП уже растет, но глубина падения уменьшается. Восстановление экономики мы видим по многим показателям: это и оживление работы торговых сетей, и ощутимое увеличение оборота ресторанных заведений, и уменьшение доли неработающих предприятий", - рассказал Николайчук.
Детали
По словам замглавы НБУ, экспорт возобновляется постепенно, но медленно.
"Учитывая, что основным путем его поставки до войны было Черное море, которое фактически заблокировано. Наши международные партнеры помогают налаживать экспортную логистику, поэтому результат уже есть. Освобождение острова Змеиного стало важной предпосылкой для дальнейшей разблокировки экспорта из Украины. Однако, к сожалению, без разблокировки черноморских портов имеющейся способности экспортных путей будет недостаточно для возобновления довоенных объемов экспорта зерновых", - сказал Николайчук.
Он отметил, что для поддержки бизнеса было принято несколько ослаблений: разрешили импорт любой продукции и расширили сроки расчетов по экспортно-импортным операциям.
"Это позволит бизнесу покупать необходимую продукцию для производственного процесса и увеличит возможности для экспорта и импорта товаров в условиях логистических проблем", - сказал Николайчук.
Дополнение
Как сообщала министр экономики Юлия Свириденко , чтобы произошел экономический рост Украины, стоит сократить присутствие государства в экономике.
Напомним
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский заявлял, что инициатива власти, высказанная в программной статье первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, по достижению оптимальных размеров государства и сокращению фискального процента ВВП уже в следующем году с 45% до 30% является нереалистичной.