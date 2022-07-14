В Україні потрохи відновлюється економічна активність – НБУ

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"Насправді економічна активність вже потрохи відновлюється після значного падіння на початку війни. Звісно, це не означає, що ВВП вже зростає, але глибина падіння зменшується. Відновлення економіки ми бачимо за багатьма показниками: це і пожвавлення роботи торгівельних мереж, і відчутне збільшення обороту ресторанних закладів, і зменшення частки непрацюючих підприємств", - розповів Ніколайчук.

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За словами заступника голови НБУ, експорт відновлюється поступово, але повільно.

"Враховуючи, що основним шляхом його постачання до війни було Чорне море, яке фактично заблоковане. Наші міжнародні партнери допомагають налагоджувати експортну логістику, тому результат вже є. Звільнення острова Зміїного стало важливою передумовою для подальшого розблокування експорту з України. Проте, на жаль, без розблокування чорноморських портів наявної спроможності експортних шляхів буде недостатньо для відновлення довоєнних обсягів експорту зернових", - сказав Ніколайчук.

Він зазначив, що для підтримки бізнесу було ухвалено кілька послаблень: дозволили імпорт будь-якої продукції та розширили строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.

"Це дасть змогу бізнесу купувати необхідну продукцію для виробничого процесу та збільшить можливості для експорту та імпорту товарів в умовах логістичних проблем", - сказав Ніколайчук.

Доповнення

Як повідомляла міністр економіки Юлія Свириденко, щоб відбулося економічне зростання України, варто скоротити присутність держави в економіці.

Нагадаємо

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський заявляв, що ініціатива влади, висловлена у програмній статті першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, з досягнення оптимальних розмірів держави і скорочення фіскального відсотку ВВП вже наступного року з 45% до 30%, є нереалістичною.