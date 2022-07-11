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Ініціативу Кабміну зі скорочення економічних розмірів держави оцінив експерт: болісно та з невідомими соціальними наслідками

Ініціативу Кабміну зі скорочення економічних розмірів держави оцінив експерт: болісно та з невідомими соціальними наслідками

Київ • УНН

 • 264658 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Ініціатива влади, висловлена у програмній статті першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, з досягнення оптимальних розмірів держави і скорочення фіскального відсотку ВВП вже наступного року з 45% до 30%, є нереалістичною. Таку думку у коментарі УНН висловив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Юлія Свириденко заявила: «Вважаю, що, незважаючи на війну, вже з 1 січня 2023 року ми маємо скоротити фіскальний відсоток ВВП в Україні з 45% до 30%, а далі протягом 10 років впевнено рухатися до його подальшого скорочення та досягти 20% у 2032 році».

На її переконання, таке скорочення призведе до економічного зростання. Однак, не всі підтримують таку ініціативу.

Цитата

«30% мені видається не дуже реалістичним загалом, зважаючи на велику частку населення старшого віку в Україні. І з цим ми нічого зробити не можемо, і на наступний рік тим більше. Це занадто різке зменшення, яке може загрожувати невідомими соціальними наслідками для України. Такий план нереально виконати. Тобто, ніхто не піде на настільки різке урізання, особливо у війну», - вважає Гліб Вишлінський.

На його думку, таке скорочення навіть у мирний час було б надто різким і загрожувало б або затримками фінансування, або дуже болючим скороченням витрат.

«А у воєнний час, коли перерозподіл природньо зростає – це не виглядає реалістично. Я б сказав, що такий сценарій на наступний рік точно не реалістичний, а в майбутньому, чисто теоретично, якщо у влади будуть політичні сили, які будуть готові консолідувати своїх виборців, які меншою мірою залежать від держави, для підтримки такої політики, то якийсь відсоток ймовірності є. Але, якщо чесно кажучи, я б на це не розраховував. В Україні був нижчий перерозподіл ВВП через бюджет. Якщо я не помиляюся, за часів Кучми були періоди такої достатньо жорсткої бюджетної політики, але після цього народ вже звик трохи до іншого рівня соціального забезпечення», - пояснює експерт.

Вишлінський вважає, що навіть маючи політичну волю, прийти до таких показників буде складно навіть за кілька років по завершенню війни. Окрім того, експерт не бачить можливості в запровадженні в Україні більшої кількості державних послуг, зокрема, у сфері медицини та освіти, на платній основі. Тоді як саме це та скорочення витрат держави на соціальні гарантії, ймовірніше за все, і мається на увазі представницею уряду.

Детальніше читайте у матеріалі УНН "Урізати не можна залишити: Кабмін пропонує зменшити соціальні виплати та перетворити Україну на Бурунді?"

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