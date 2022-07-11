Инициативу Кабмина по сокращению экономических размеров государства оценил эксперт: болезненно и с неизвестными социальными последствиями

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Инициатива власти, высказанная в программной статье первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, по достижению оптимальных размеров государства и сокращению фискального процента ВВП уже в следующем году с 45% до 30%, является нереалистичной. Такое мнение в комментарии УНН высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Юлия Свириденко заявила: «Считаю, что, несмотря на войну, уже с 1 января 2023 года мы должны сократить фискальный процент ВВП в Украине с 45% до 30%, а дальше в течение 10 лет уверенно двигаться к его дальнейшему сокращению и достичь 20% в 2032 году».

По ее убеждению, такое сокращение приведет к экономическому росту. Однако не все поддерживают такую ​​инициативу.

Цитата

«30% мне кажется не очень реалистичным в целом, учитывая большую долю населения старшего возраста в Украине. И с этим мы ничего поделать не можем, и на следующий год тем более. Это слишком резкое уменьшение, которое может угрожать неизвестными социальными последствиями для Украины. Такой план невозможно выполнить. То есть, никто не пойдет на столь резкое урезание, особенно в войну», – считает Глеб Вышлинский.

По его мнению, такое сокращение даже в мирное время было бы слишком резким и угрожало бы либо задержками финансирования, либо очень болезненным сокращением расходов.

«А в военное время, когда перераспределение естественно растет, - это не выглядит реалистично. Я бы сказал, что такой сценарий на следующий год точно не реалистичен, а в будущем чисто теоретически, если у власти будут политические силы, которые будут готовы консолидировать своих избирателей, в меньшей степени зависящих от государства, для поддержки такой политики, то какой-то процент вероятности есть. Но если честно говоря, я бы на это не рассчитывал. В Украине было более низкое перераспределение ВВП через бюджет. Если я не ошибаюсь, во времена Кучмы были периоды такой достаточно жесткой бюджетной политики, но после этого народ уже привык немного к другому уровню социального обеспечения», - объясняет эксперт.

Вышлинский считает, что даже имея политическую волю, прийти к таким показателям будет сложно даже через несколько лет после завершения войны. Кроме того, эксперт не видит возможности во введении в Украине большего количества государственных услуг, в частности, в сфере медицины и образования, на платной основе. В то время как именно это и сокращение расходов государства на социальные гарантии, вероятнее всего, и подразумевается представительницей правительства.

Подробнее читайте в материале УНН "Урезать нельзя оставить: Кабмин предлагает уменьшить социальные выплаты и превратить Украину в Бурунди?"

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